'Giresun ısırganı' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Angın, Giresun ısırganının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını bildirdi.
Muhammed Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun ile özdeşleşen ısırgan bitkisinin, kurum tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türk Patent ve Marka Kurumunca 1 Nisan'da tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığını belirtti.
Giresun ısırganının, yörede yetişen ve Latince adı "Urtica dioica L" olan çok yıllık bir bitki olduğunu ifade eden Angın, "Yaprakları koyu yeşil renkli, saplı, dişli kenarlı ve yakıcı tüylüdür. Çiçekleri ise küçük yeşil renklidir. Coğrafi sınırda toprağın pH derecesinin 5-7, yıllık ortalama yağış miktarının 1500 milimetre ve nem oranının ortalama yüzde 80 olması, Giresun ısırganının mirisetin ve naringin yönünden zengin olmasını sağlamıştır" dedi.
Angın, ısırganın sağlık açısından da birçok faydası bulunduğuna dikkati çekerek, "Yüksek antioksidan içerir. Halk arasında alerjik hastalıklara iyi geldiği, artrit ve eklem ağrısını hafiflettiği, kemik sağlığına katkı sağladığı bilinmektedir" ifadesini kullandı.
Muhammed Angın, çorbası ve yağlı aşı yemekleri ile çayı yapılan, yöre halkı tarafından sevilen ısırganın ayrıca lif üretiminde kullanıldığını da belirtti.
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