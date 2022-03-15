Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a transfer yasağı geldi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a transfer yasağı getirildi. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Sene başından bu yana eski dönem borçları ile mücadele eden takımımızda son olarak eski Başkanlardan Ali Sacit Eren döneminde alınan Adriano Fachini'ye ödenmesi gereken ancak zamanında ödenmeyen 115 bin Euroluk yeni bir borç daha ortaya çıkmıştır" denildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un transfer tahtası, eski kalecisi Adriano Facchini'ye olan borcu nedeniyle kapatıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor'un sene başından bu yana eski dönem borçlarını ödeyebilmek için mücadele ettiği vurgulandı.
Son olarak eski başkanlardan Sacit Ali Eren döneminde transfer edilen Adriano Facchini'ye 115 bin Euroluk bir borcun daha ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sene başından bu yana eski dönem borçları ile mücadele eden takımımızda son olarak eski Başkanlardan Ali Sacit Eren döneminde alınan Adriano Fachini'ye ödenmesi gereken ancak zamanında ödenmeyen 115 bin Euroluk yeni bir borç daha ortaya çıkmıştır. Giresunspor’umuzun transfer tahtasının gelen bu borç nedeniyle tekrardan kapanmıştır.
Süper ligde kalıcı olmak için büyük bir mücadele veren Giresunspor'umuz bu büyük mücadele haricinde de eski yönetimlerin sonu gelmeyen borç yüküyle de mücadele etmektedir. Her gün yenisi eklenen ödenmeyen eski borçlar ile karşı karşıya kalmamız artık kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bitmeyen borç yükünün yarattığı tahribat ve hasarın takdirini Giresunspor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
Brezilyalı file bekçisi Adriano Facchini, Giresunspor'un TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda kadroda yer almıştı.
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