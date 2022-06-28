Giresun Ziraat Odaları başkanından fındık için zam talebi: 'Fiyatı 60 TL’den az olmamalıdır'
Dereli Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal," Fındık taban fiyatında, en kötü durumda bile geçtiğimiz yıl ki 3,5 dolar seviyeleri korunmalı, kilogram başına fındık fiyatı 60 TL’den az olmamalıdır" dedi.
Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dereli Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal,fındık taban fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
Okusal, yaptığı açıklamada, “Tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi fındık üretiminde ekonomik olarak sürdürülebilirliği sağlamak için, mahsulün satış fiyatları, üreticinin hem maliyetini karşılamalı hem de ailesinin geçimini sağlayabilmek için asgari düzeyde de olsa bir kâr sağlamalıdır. Dünyayı adeta durduran pandemi sebebiyle fiziksel ve psikolojik olarak oldukça yıpranan üreticilerimiz salgın sonrası dönemde hem pandeminin hem de sınırımızdaki savaş geriliminin sebep olduğu ekonomik dalgalanmaların neticesinde büyük bir şok yaşamış, tarımsal üretimde kullanmış oldukları bütün girdilerin maliyetlerindeki yüksek artışların karşısında çaresiz kalmıştır, ancak borç ile de olsa üretime devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Okusal, açıklamasına şöyle devam etti:
“Tarım ürünü fındığın, geçtiğimiz sezon TMO tarafından açıklanan taban fiyatları ile o günkü kur oranları düşünüldüğünde üreticimize kilo başına en az 3,5 dolar kazanç sağlamaktaydı. Bu yılki emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanmalara rağmen üretmeyi bırakmayan, borca girerek fındık bahçesine gübre atan, zirai ilacını kullanan, traktörüyle bahçesini süren emektar üreticilerimizin, açıklanacak fındık taban fiyatı beklentisi yüksektir. Fındık taban fiyatında, en kötü durumda bile geçtiğimiz yıl ki 3,5 dolar seviyeleri korunmalı, kilogram başına fındık fiyatı 60 TL’den az olmamalıdır.
Fiyatlar beklenenden az açıklandığında üreticilerimiz, artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayıp bahçelerine gerekli bakımları yapamadıklarında sadece önümüzdeki bir yılın değil birkaç yılın verimi önemli ölçüde azalacaktır. Bu durum kuraklık, don, tozlaşma sorunları, iklim değişikliği gibi faktörlerle birleştiğinde de fındıktaki ürün kaybımız hem üreticimiz hem de ülkemiz adına korkunç boyutlara ulaşacaktır. Bu sebeple, fındık yetiştiriciliğinde üretici maliyetlerin azami düzeyde karşılanması oldukça büyük bir önem arz etmektedir.”
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