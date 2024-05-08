Girişim sermayesi büyüyor

Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:24

Güncelleme: 08.05.2024 - 11:24

Kurumsal girişim sermayelerinin yanı sıra yatırım dünyasından ve kurumsal şirketlerden yerli ve yabancı üst düzey yöneticilerin yer aldığı, yaklaşık 250 şirketten 500'e yakın katılımcıyla gerçekleştirilen konferansta, 26 konuşmacı yer aldı.

Temasını yatırım alanında işbirliği ve birlikte büyümek üzere şekillendiren CVC Bosphorus'24'te, "Invest Together, Stronger Together" mottosu altında, yatırım dünyasındaki trendler, gelişmeler ve yaşanan ortak sorunların çözümleri tartışıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin, Türkiye'de kurumsal girişim sermayesi sektörünün verilerini paylaşırken kurumlardan gelen yatırımların, Türkiye'deki toplam yatırımların neredeyse yarısını oluşturduğunu dile getirdi.

Kurumsal girişim sermayelerinin büyümesine dikkati çeken ve diğer yatırım şirketleriyle birlikte çalışmalarının önemine değinen Elgin, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurumsal girişim sermayesi yatırımları Türkiye'de 2019'dan bu yana istikrarlı bir artış gösteriyor. 2023 sonu itibarıyla 83 adet kurumsal girişim sermayesi şirketi var. Her 3 yatırımdan bir tanesini kurumlar gerçekleştiriyor. Yatırım miktarına bakıldığında da tüm yatırımların yaklaşık yarısının kurum fonlarından geldiği görülüyor. Bu nedenle kurumsal girişim sermayelerini artık bir yardımcı aktör değil, ana aktör olarak değerlendirmek gerekiyor. Girişimler de kurumlarla birlikte çalışmayı öğrenmeli çünkü kurumsal girişim sermayeleri girişimler için paradan fazlasını, ciddi bir iş deneyimini ve iş bağlantılarını da beraberinde getiriyor."

"GİRİŞİMCİ VE KURUCU BAKIŞ AÇISINA SAHİP İŞ LİDERLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Açılış konuşmasının ardından İhsan Elgin'in yanı sıra Fiba Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert'in yer aldığı oturumda iş dünyasındaki girişimcilik konuşuldu.

Özyeğin, iş dünyasında genel olarak girişimcilerin piyasaları dolaşıp iş fikirlerini yatırımcılarla paylaşarak finansman bulmaya çalıştıklarını belirterek, kendisinin farklı bir yöntem izlediğini söyledi.

Hüsnü Özyeğin, "Uzun yıllar profesyonel yöneticilik yapmış başarılı iş liderlerini buluyor ve onları girişimci olmaya ikna ediyorum. Ben bunu 'Bireysel sermaye girişimi' olarak adlandırıyorum. Doğru insanları bir araya getirdiğimde onlara özgürlük vermenin başarıyı da beraberinde getireceğini biliyorum." dedi.

İş dünyasında girişimci ve kurucu bakış açısına sahip yöneticilere ihtiyaç olduğunu aktaran Özyeğin, çok hızlı değişen bir dünyada yıllık yüzde 10-20 büyüme ile yetinen yönetici yaklaşımının geride kaldığını sözlerine ekledi.

Özyeğin, iş dünyasında başarılı girişimciliğin aynı zamanda eğitime de dayandığını kaydederek, "Türkiye'de ilk girişimcilik lisans programını Özyeğin Üniversitesi'nde biz başlattık. Dünyaya baktığımızda, geleceğin mesleklerinin de hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu görüyoruz. Biz de bu yıl Özyeğin Üniversitesi'nde girişimciliği destekleyecek geleceğin mesleklerine yönelik bir lisans programı başlatıyoruz." diye konuştu.

Fibabanka Genel Müdürü Mert de gerçekleştirdikleri yatırımlarla, bankanın dijitalleşme vizyonuna sunduğu katkıyı ve girişimlere sağladığı değeri anlattı.

Mert, salgın döneminde birçok girişimin hızla geliştiğine şahit olduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ancak şimdi içinde bulunduğumuz konjonktürde, girişimler için paraya erişim çok daha zor hale geldi. Bankalar, girişimlere kredi sağlama konusunda çekimser bir yaklaşım sergiliyor. Biz Fibabanka olarak hem girişimlerin finansal ihtiyacına cevap veriyor hem de bilgi ve tecrübe birikimimizle büyüme süreçlerine destek oluyoruz. Biliyoruz ki, konu girişimlere sermaye desteği vermekle son bulmuyor. Hedefimiz, Türkiye'den global çapta büyük oyuncular çıkarmak. Türkiye’den çok büyük değerler çıkabilmesinin yolu ise kurumsal girişim sermayesi şirketlerinin güç birliği yapmasından, girişimlere ciddi bir desteğin sunulmasından geçiyor. Bu hedefe ulaşmak için iş birliği çağrısında bulunuyoruz."

ÖNE ÇIKAN STRATEJİLER KONUŞULDU

Yatırımcı ekosistemi, dünyada erken dönem ve büyüme aşamasındaki yatırımlar, sürdürülebilirlik, regülasyonlar gibi pek çok konuda farklı oturumların gerçekleştiği CVC Bosphorus 24'te, Akfen Holding, Ak Portföy, İnci Holding, İstanbul Portföy Yönetimi Girişimi, Limak Yatırım, Paribu Ventures, Re-Pie Portföy, Türkiye Kalkınma Fonu, Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy, LTV Capital, Compose VC, EdenBase, Remus Capital, Nuwa Capital, Portage, Princeville Capital, QED Investors, Giant Ventures'dan kurucular ve üst düzey yöneticiler de deneyimlerini ve sektördeki gelişmeleri paylaştı.