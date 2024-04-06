Giyim yardımları eridi: ‘Krizin faturası memurlara kesildi'
Artan enflasyon, sağlık emekçilerinin gelirlerinde erimeye neden oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın giyim yardımları için memurlara verdiği tutar, yine enflasyonun altında ezildi.
1 Nisan’da
açıklanan giyim yardımı
ücretleri, Cumhurbaşkanlığı
bütçesinde öngörülen tutarın
da altında kaldı. 2024’te iş
kıyafeti olarak net ödeme
miktarları hemşireye 2 forma, 1
ayakabı, 2 bone, 2 çorap ücreti
olarak net 443 TL ödenecek.
Hekime ve sağlık memuruna 99
TL, ebeye 492 TL, idari personele
49 TL net giyim yardımı ücreti
ödenecek.
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası İşyeri
Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya,
“Maliye Bakanlığı krizin
faturasını memura kesti. Giyim
yardımı fiyatları ile gözleri
ışıl ışıl eski Maliye Bakanı’nın
mağazasından mendil alınmaz”
ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- YSK'den 'Hatay Samandağ' kararı
- AKP'de fatura kimlere kesilecek?
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa sözleri
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek