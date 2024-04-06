Giyim yardımları eridi: ‘Krizin faturası memurlara kesildi'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2024 - 04:00

1 Nisan’da açıklanan giyim yardımı ücretleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde öngörülen tutarın da altında kaldı. 2024’te iş kıyafeti olarak net ödeme miktarları hemşireye 2 forma, 1 ayakabı, 2 bone, 2 çorap ücreti olarak net 443 TL ödenecek. Hekime ve sağlık memuruna 99 TL, ebeye 492 TL, idari personele 49 TL net giyim yardımı ücreti ödenecek. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Maliye Bakanlığı krizin faturasını memura kesti. Giyim yardımı fiyatları ile gözleri ışıl ışıl eski Maliye Bakanı’nın mağazasından mendil alınmaz” ifadelerini kullandı.

