Giyim yardımları eridi: ‘Krizin faturası memurlara kesildi'

Artan enflasyon, sağlık emekçilerinin gelirlerinde erimeye neden oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın giyim yardımları için memurlara verdiği tutar, yine enflasyonun altında ezildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Giyim yardımları eridi: ‘Krizin faturası memurlara kesildi'
Abone Ol google-news

1 Nisan’da açıklanan giyim yardımı ücretleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde öngörülen tutarın da altında kaldı. 2024’te iş kıyafeti olarak net ödeme miktarları hemşireye 2 forma, 1 ayakabı, 2 bone, 2 çorap ücreti olarak net 443 TL ödenecek. Hekime ve sağlık memuruna 99 TL, ebeye 492 TL, idari personele 49 TL net giyim yardımı ücreti ödenecek. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Maliye Bakanlığı krizin faturasını memura kesti. Giyim yardımı fiyatları ile gözleri ışıl ışıl eski Maliye Bakanı’nın mağazasından mendil alınmaz” ifadelerini kullandı. 


Giyim Yardımı haberleri Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası haberleri enflasyon haberleri

İlgili Haberler

3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
20 ülkenin enflasyonu Türkiye’deki enflasyona yetişemiyor: Büyük uçurum!

20 ülkenin enflasyonu Türkiye’deki enflasyona yetişemiyor: Büyük uçurum!
DİSK-AR: Fiyatlar artmaya devam ediyor! Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 110

DİSK-AR: Fiyatlar artmaya devam ediyor! Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 110
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?

Vergi uzmanı şok etti: Sigara paketlerinin gerçek maliyeti ne?
Özgür Özel'den seçim kurulu hakimlerine 'Hatay' çağrısı

Özgür Özel'den seçim kurulu hakimlerine 'Hatay' çağrısı
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı

RTÜK, TRT Haber’i 'incelemeye' aldı
İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!

İYİ Parti’de tarih belli oldu: Olağanüstü kongre 27 Nisan’da!
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!