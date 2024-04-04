3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Üç aylık enflasyon farkı mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Binlerce çalışan memur ve emekli ise mart enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:24
3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
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3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının üçüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne oldu? Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlendi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.


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