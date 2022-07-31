Global hava kargo taşıyıcılığında Turkish Cargo dördüncü

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:08

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Turkish Cargo'nun, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini Türkiye'nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ettiği belirtildi.

WACD verilerinde hava kargo pazarının yüzde 6.9 daraldığını ve Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4.8 olarak gerçekleştiği bildirilirken Turkish Cargo'nun bu başarısıyla WACD listesinde dördüncü sıraya yükseldiği kaydedildi. Konuya ilişkin konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarının, Türkiye'yi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı oldukları gösterdiğini ifade etti.

PAZAR PAYI ARTTI

Hayata geçirilen stratejilerle 2010 yılı sonrası hızlı bir büyüme sürecine giren taşıyıcı, küresel hava kargo sektörünün zor zamanlardan geçtiği pandemi de pozitif ayrışarak yükselişini devam ettirdi. Turkish Cargo, 2010'da IATA verilerine göre dünyada otuz üçüncü sırada yer alırken, 2017 yılında "WorldACD" verilerine göre yüzde 3,2 pazar payıyla onuncu, 2022 haziran ayı datalarına göre ise 4,8 pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı.

Yolcu uçuş ağında olduğu gibi kargo uçuş ağında da dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo, 2017 yılında 73 direkt noktaya sefer yaparken, güncel direkt kargo nokta sayısı yüzde 36,98 artışla 100'e ulaştı. Milli taşıyıcı, 2025'e kadar bu alanda daha da gelişerek, 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermeyi planlıyor.