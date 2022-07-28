Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı: 'Suç olduğunu bilmiyordum'
Adana'da polisin takibe aldığı 48 yaşındaki İ.K., kargo ile Konya'ya uyuşturucu hap göndermek isterken suçüstü yakalandı. Kargo şirketine getirdiği koliler ile evinde yapılan aramada toplam 59 bin 287 hap ele geçirilen İ.K. ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.
Adana'da narkotik polisleri, Konya'ya uyuşturucu hap göndereceği saptanan İ.K.'yı takibe aldı.
Sivil polisler, elindeki iki koli ile kargo şirketine gelen İ.K.'yı işlem yaptırırken gözaltına aldı.
Kolilerde yapılan aramada 28 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K.'nin evinde yapılan aramada ise 31 bin 287 adet uyuşturucu hap bulundu.
Emniyetteki sorgusunda ilaçları tanımadığı birinden aldığını belirten İ.K., 'Konya'da yaşayan arkadaşıma bu ilaçları sorduğumda bana; 'Bunlar, cinsel içerikli uyarıcı haplar. Satışı yasal, herhangi bir sorun yaşamayız' dedi. Ben de para kazanmak için elimdeki hapları ona göndermek istedim. Bu hapların satışının suç olduğunu bilmiyordum" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.
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