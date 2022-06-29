Çocuklarına hediye alan çifti şoke eden olay: Gelen kargoda insan dışkısı...

29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:28

İstanbul Sancaktepe'de ikamet eden Gülşen ve Süleyman Alkan çifti geçen yıl ağustos ayında ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Ancak ettiklerine ve edeceklerine pişman oldu. Çünkü gelen kargoda ve apartmandaki eşyalarda iddiaya göre pislik vardı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; apartmandaki kamera görüntüleri yaşanan ve görenleri de duyanları da inanmakta zorlayan olayın perde arkasını ortaya çıkardı.

'KARGOCU BÜYÜK TUVALETİNİ YAPTI, KARGOYA SİLDİ' İDDİASI

Güvenlik kameraları apartmana giren kargocunun büyük tuvaletini bina içine yaptığını gözler önüne serdi. Görüntülerde kargocunun elinde kargoyla bir sağa bir sola garip bir yürüyüş tarzıyla gittiği, katta bir bölümde oyalandığı ortaya çıktı. Dahası kargocunun tuvaletini koltuk minderine ve teslim ettiği kargoya sildiği anlaşıldı.

KARGOYU GÖREN AİLE ŞOKE OLDU

Kamera görüntülerinin ardından evine gelen kargoya bakan Gülşen Alkan hayatının şokunu yaşadı. Gördüğü pisliğin ardından Alkan çifti avukatı Barış Çabuk aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Alkan, "Teslim anında bir sorun olmadı. Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Kargocu bile isteye kasti hareket etti. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" dedi.

KARGOCUDAN GARİP SAVUNMA

Soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kargocunun kimliğini tespit edip ifadesini aldı. Kargocu Halil D, kargo dağıtımına çıkacağı sırada büyük tuvaletinin geldiğini söyleyerek, "Yanımdaki çalışana söyledim ama beni dinlemedi. Araç geldi ve dağıtıma çıktık. Tuvaletimi yapacak yer olmadığı için tuvaletimi yapamadım. Kargoyu vermeye gittiğimde tuvaletimi tutamadım, altıma kaçırdım. Kargoyu teslim edip ayrıldım. Kargoya ve binadaki eşyalara nasıl bulaştı bilmiyorum" dedi.

Savcılık da kararını verdi.

'MALA ZARAR VERME'DEN HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun uzlaşma kapsamında olduğunu ancak şüpheli kargocunun uzlaşmayı kabul etmediğini belirtti. Dosyadaki delilleri dikkate alan savcılık, kargocunun suç işlediğini belirledi ve "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini talep etti.