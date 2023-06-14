En hızlı elektrikli otomobil ABD'de teslim edildi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:29

Güncelleme: 14.06.2023 - 16:29

Rimac Automobili, ilk elektrikli hiper otomobili Nevera'yı ABD'deki bir müşterisine teslim ettiğini açıkladı. Dünyanın en hızlı otomobillerinden biri ve şu anki en hızlı üretim elektrikli otomobil olan Rimac Nevera, şirketin New York'taki bayisi tarafından sahibine teslim edildi.

Birkaç yıl süren test ve konsept geliştirme çalışmalarının ardından Rimac, 2021 yılında 150 adetle sınırlı bir üretim versiyonu vaat ederek performans hayranlarını ikna etti.

23 HIZ REKORU KIRDI

Geçen ay bir günde 23 hız rekoru kırarak en hızlı üretim elektrikli otomobil olmayı başaran Nevera'nın fiyatı ise 2 milyon Euro olarak açıklandı.

Rimac Nevera, hızlanma, aerodinamik, azami hız ve durma gücünün test edildiği 29.93 saniyelik yeni bir 0-249-0 rekoru kırdı. Almanya'daki test pistinde Nevera, bağımsız olarak doğrulanmış 23 hız rekorunun yanı sıra bir üretim elektrikli otomobilin en yüksek hızı unvanını da elde etti.

O gün kırılan diğer rekorlar arasında 0-60 mph (1.74s), 0-100 mph (3.23s), 0-120 mph (4.19s), 1/4 mil (8.26s), 0-200 mph (10.86s) yer alıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrikli hiper otomobil dört bağımsız, karbon kovanlı, sabit mıknatıslı elektrik motoru, dört bağımsız invertör ve vites kutusu ve yazılım kontrollü tork vektörlemeli önden çekiş ile güçlendirilmiştir.

Öndeki iki motorun her biri 307 bg ve 270 Nm maksimum tork üretirken, arka motorların her biri 612 bg ve 900 Nm maksimum torka sahiptir. Rimac Nevera hiper otomobil, 120 kWh batarya paketinden güç alarak 300 mil menzil sunuyor.

Rimac, ilk elektrikli hiper otomobilini ABD'deki sahibine teslim ettiğini duyurdu. İlk model sedefli Barut Grisi boya ile geldi. Ayrıca, Genmetal Infinitus jantlar ve parlak siyah kaliperler hiper otomobilin şık tasarımını tamamlıyor.

Rimac Automobili'nin satış müdürü Ronmi Kert, aracı sahibine bizzat teslim etmekten gurur duyduğunu söyledi. Kert ayrıca, pazarı belirleyen elektrikli araçla ilgilenen erken benimseyenlerin sayısının giderek arttığını gördüğünü söyledi.

TESLA ROADSTER RAKİBİ

Bu arada Tesla'dan Elon Musk, yeni nesil Roadster'ın Rimac Nevera'nın yakın zamanda kırdığı performans rekorlarını geçeceğini zaman zaman ima etmekten kaçınmıyor. Ancak henüz Tesla Roadster yola çıkmadı.