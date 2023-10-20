Gökçeada'da özelleştirme: Kuzu Limanı da satışa çıkacak

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Bütçe açıkları ve kaynak sorunu yaşayan iktidar çare olarak özelleştirme politikalarına 2024’te de devam edecek. AKP iktidarı, başta hidroelektrik santrallar (HES), limanlar olmak üzere Hazine taşınmazlarını satacak.

Meclis’e sunulan 2024 bütçesinde yer alan özelleştirmeye ilişkin veriler şöyle: