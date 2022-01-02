Göksel Aşan'dan dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın dolara karşı enflasyon planı
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, hükümetin enflasyona karşı yeni finansal araçları devreye sokma hazırlığında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, AKP'nin enflasyona karşı garanti vermeye hazırlandığını belirtti.
Japon gazetesi Nikkei Asia'ya konuşan Aşan, enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk Lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu ifade etti.
"YENİ BİR BANKA MEVDUAT ÜRÜNÜ"
Sinan Tavşan imzalı haberde, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini öne sürüldü.
Ayrıca, kur korumalı mevduata yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Asan "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lika hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" diye belirtti.
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