Goldman CEO'su David Solomon: Bankada işten çıkarmalar ocakta başlayacak

30 Aralık 2022 Cuma, 07:00

ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs’ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Solomon, geleneksel yıl sonu mesajında, birkaç hafta içinde açıklanacak olan yeni işten çıkarmalar üzerinde çalıştığını söyledi.

Ayrıca banka, üst düzey yöneticilerden maliyet azaltma hedeflerini belirlemeleri istendi. New York merkezli şirketin sözcüsü konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Solomon personele gönderdiği mesajda, “Dikkatli bir inceleme yürütüyoruz ve tartışmalar devam ederken, personel sayısındaki azalmanın ocak ayının ilk yarısında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 4 BİN KİŞİ…

Solomon, “Ekonomik faaliyeti yavaşlatan parasal koşulların sıkılaştırılması da dahil olmak üzere iş ortamını etkileyen çeşitli faktörler var. Liderlik ekibimiz için odak noktası firmayı bu ters rüzgarları atlatmaya hazırlamak” dedi.

Solomon mesajında, “Dikkatli ilerlemeli ve kaynaklarımızı akıllıca yönetmeliyiz” ifadelerini kullanırken banka kaynaklarına göre Goldman, kâr ve gelirdeki düşüşü kontrol altına almak için iş gücünün yüzde 8’ini işten çıkartabilir. Bu sayı yaklaşık 4 bin kişiye denk geliyor.

DİĞER BANKALARDAN DAHA KAPSAMLI OLACAK

Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutu, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olacak.

Goldman yöneticileri, bankanın iş gücünün 2018’in sonundan bu yana yüzde 34 artarak bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 49 bin üzerine çıktığını belirtti.

Bireysel bankacılığa giriş ve teknolojiye yapılan harcamalar da bu yıl maliyetlerdeki beklenmedik artışlara katkıda bulundu. Analistler, Wall Street devinin düzeltilmiş yıllık kârının gelecek yıl yüzde 44 düşebileceğini tahmin ediyor.