Goldman Sachs analizi: Altın, uzun vadede bitcoinden daha iyi
Goldman Sachs, altın fiyatının reel talep ile yönlenmekte olduğuna işaret ederek, uzun vadede Bitcoin'den daha iyi performans göstereceğini öngördü.
Altın fiyatının daha sıkı finansal şartlar tarafından etkilenmesinin daha az olası olduğunu belirten Goldman Sachs, bu durum özellikle altının spekülatif olmayan kullanımının geliştiği, Bitcoin'in hala spekülatif olarak kullanıldığı değerlendirildiğinde "altının faydalı bir portföy çeşitlendirici" olduğu anlamına geldiğini savundu.
Foreks'in aktardığına göre, Bitcoin'in değerini gelecekte reel olarak kullanım imkanı düşünülerek belirlendiğini ve bu durumun Bitcoin'i değerli metallere göre daha oynak ve spekülatif bir varlık haline getirdiğini belirten Goldman Sachs, "Birkaç büyük oyuncunun iflas başvurusunda bulunmalarının yarattığı sistemsel endişe de Bitcoin'in aşağı yönlü oynaklığını güçlendirdi" dedi.
Goldman Sachs ayrıca, "Altın yapısal şekilde yüksek makro oynaklıktan ve hisse senedi risklerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacından fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
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