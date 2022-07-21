AMB faiz kararını açıkladı: Euro karar sonrası TL karşısında değer kazandı
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Euro Türk Lira'sı karşısında değer kazandı.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizleri 50 baz puan artırdı. Banka ana refinansman oranını yüzde 0,50; marjinal borç verme imkanını yüzde 0,75 ve mevduat faizini de yüzde 0 seviyesine çıkardı.
Kararın hemen ardından Euro'da sert yükseliş yaşandı.
Gün içerisinde karar sonrası Euro/TL18.1945'i gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararını AMB'den önce açıkladı. Piyasalarda karar öncesi başlayan hareketllik kararın ardından da devam etti.
Merkez Bankası bu ay da faiz kararında değişikliğe gitmedi, yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.
Faiz kararından önce piyasalarda hareketlilik başlamıştı.
KARAR ÖNCESİ DOLAR DA EURO DA ZİRVE GÖRMÜŞTÜ
Karardan önce başlayan hareketlilik ile dolar/TL paritesi 17.72 ile yılın zirvesine ulaşırken, Euro' da 18.0626 seviyesine ulaşmıştı.
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