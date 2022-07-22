Dolar/TL 2022 zirvesini sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu?

22 Temmuz 2022 Cuma, 09:19

Merkez Bankası (TCMB) enflasyona rağmen faiz ile değil kredi/likidite vb makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirtirken, Avrupa 11 yıl oranın ardından faiz artışına gitti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün 50 baz puan faiz artırırken yeni bir politika aracı olan aktarım koruma mekanizmasını (TPI) da açıkladı.

Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu. TCMB karar metninde de büyük değişiklikler yapmadı.

POLİTİKA FAİZİ TEPKİSİ BEKLENMİYOR

Reuters anketlerine göre, TCMB'nin enflasyonda düşüş ve yükseliş yaşandığına bakmadan en az önümüzdeki 1 yıl daha politika faizi tepkisi vermesi de beklenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları doğrultusunda TCMB geçtiğimiz Eylül'den beri haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti. Faiz indirimleri ise TL'nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçtiğimiz yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmıştı.

Dolar/TL dünü 17.72'tan tamamladıktan sonra bu sabah saat 08.43'te güne 17.72/17.73 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL'nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 16.3, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25.7 seviyesinde.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i geçen haftalarda 900 puana yaklaştıktan sonra dün günü 827/840 puandan tamamladı.

DIŞ BORÇLANMA MALİYETİ ÇİFT HANEYE ÇIKIYOR

CDS'in 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.

TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda.

TCMB'nün dün açıkladığı verilere göre bankanın net rezervleri 18 Temmuz'da 6.4 milyar dolara yükselse de 2002'den beri en düşük seviyelerden uzaklaşamadı. Bankacıların hesaplamalarına göre swaplar hariç rezervler ise eksi 55 milyar dolar civarında seyrediyor.

Piyasalar önümüzdeki hafta ise TCMB'nin yılsonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde önümüzdeki hafta yapacağı revizyonu ve Fed faiz kararını takip edecek. Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmini yüzde 70 seviyesinde.