Goldman Sachs Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürdü
Goldman Sachs ekonomistleri Euro Bölgesi için enflasyon ve büyüme beklentilerini Ukrayna riski nedeniyle revize etti
Goldman Sachs Ukrayna’daki savaş nedeniyle Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde daralmasını bekliyor. Kurum, enflasyonda yükselişin de devam etmesini bekliyor.
Jari Stehn öncülüğündeki Goldman Sachs analistleri finansal koşulların sıkılaştığını, enerji tedariğine bağlı üretim kesintilerinin artabileceğini belirtti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, hane halkının da enerji maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkileneceği ifade edilen raporda Temmuz ayında Euro Bölgesi enflasyonunun yüzde 7.7 ile zirve yapacağı, 2022 ortalamasının ise yüzde 6.8 olacağı öngörüldü.
2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3.9’dan yüzde 2.5’e revize edildi. 2023 tahmini ise yüzde 2.2 oldu.
Raporda Rusya-Ukrayna krizinin derinleşme ihtimaliyle risklerin aşağı yönlü olduğu belirtildi. Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’nın politika normalleşmesinin erteleneceği, varlık alımlarının yılın ikinci yarısında da devam edebileceği tahminini yaptı. 2022’de bir faiz artışının ihtimal dışı olduğu ifade edildi.
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