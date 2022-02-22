Goldman Sachs, Ukrayna-Rusya krizinde piyasalar için ‘en kötü senaryoyu’ paylaştı
Goldman Sachs Ukrayna’da tansiyonun daha da artması ve yaptırımların devreye girmesiyle Avrupa’dan ABD’ye ve Japonya’ya kadar borsalarda sert düşüş olabileceği uyarısı yaptı
Goldman Sachs Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve iki ülke arasındaki gerilimin daha da artmasıyla ABD Borsalarının yüzde 6’lık düşüş yaşayabileceği, en büyük kayıpların Avrupa ve Japon borsalarında olabileceği öngörüsünü paylaştı.
Goldman stratejistleri konu hakkındaki raporda Ukrayna krizinin neden olabileceği en kötü senaryoyu da paylaştı. Buna göre Rusya para birimi ruble’de yüzde 10’luk değer kaybı petrolde yüzde 13’lük yükselişe, tahvil faizlerinde 27 baz puanlık düşüşe neden olabilir.
Bloomberg HT'nin haberine göre, yatırımcılar Ukrayna sınırındaki gerilimin artmasıyla tahvillere yönelirken hisse senedi piyasalarında satışa geçti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasıyla enerji fiyatlarının daha da artabileceği, enflasyonda yükselişin de tetiklenebileceği belirtiliyor. Dominic Wilson öncülüğündeki stratejistler, iki ülke arasındaki gerilimin geçen ay yalnızca yerel varlıkları etkilediğini, Şubat ayında ise küresel varlıklarda etkisinin hissedildiğini ifade etti.
Goldman Sachs’in en olumsuz senaryosuna göre Avrupa ve Japonya borsalarında yüzde 9’a varan, Nasdaq borsasında yüzde 10’luk kayıplar yaşanabilir. Euro ise dolar karşısında yüzde 2 düşebilir.
Gerilimin düştüğü tersi bir senaryoda ise ruble değer kazanabilir, ABD borsaları yüzde 6 yükselebilir.
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