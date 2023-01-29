Goldman Sachs: Bitcoin bu yıl altını alt edebilir

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 07:00

Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları endişelendiriyor. Hangi yatırım aracına yöneleceği konusunda kararsız kalan yatırımcılar, geçen yılı büyük bir çöküşle kapatan kripto para piyasalarına yöneliyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Bitcoin’de yaşanan sıçrama, Wall Street’in dev bankaları tarafından da fark ediliyor. Goldman Sachs, Bitcoin’in yıl başından bu yana en iyi performans veren yatırım aracı olduğunun altını çiziyor ve 2023 yılında altına ve endekslere rakip olabileceğini belirtiyor.

DÜNYANIN EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN VARLIĞI

Goldman Sachs, Bitcoin'in altın, S&P 500 ve Nasdaq'ı 2023 yılında geride bırakabileceğini söylüyor.

Bitcoin’in gerçekten de yeni yıla hızla girdiği görülüyor. Tüm piyasaları saran finansal erime endişesine rağmen Bitcoin’in 2023 yılında şimdiye kadar neredeyse yüzde 40 oranında artış sağladığı gözleniyor.

Bitcoin’in, geçen yıla hakim olan acımasız kripto kışı nedeniyle 2021 yılında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 70.000 dolardan 15.000 dolar seviyelerine kadar gerilemiş olsa da, son sıçramayla 23.000 doları aştığı görülüyor. Wall Street devi Goldman Sachs, Bitcoin'in 2023'ün ilk ayında dünyanın en iyi performans gösteren varlığı olduğunu bildiriyor. Goldman Sachs kıyaslamayı altın, S&P 500 Endeksi ve Nasdaq 100 üzerinden yapıyor.

Bitcoin, toplam yüzde 27'lik getiri ve yüzde 3,1'lik riske uyarlanmış oranıyla yılbaşından bugüne en iyi performans gösteren yatırım araçları arasında zirvede yer alıyor. Altın, emlakla birlikte yüzde 5 oranında bir ralli yaparken bu sürede Nasdaq 100 ve S&P 500’ün sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2 değer kazandığı görülüyor.

Aralık ayında Goldman Sachs analistleri, altının uzun vadede Bitcoin'den daha iyi performans göstermesini beklediklerini ve bunda altının daha sıkı finansal koşullardan etkilenme olasılığının düşük olmasının etkili olduğunu belirtmişlerdi. Analistler, Bitcoin’i ise ‘faydalı bir portföy çeşitlendiricisi’ olarak nitelendirmişlerdi. Geçen yıl Fed’in yüksek enflasyonu aşağı çekmek için faiz oranlarını yükseltmesiyle Bitcoin keskin bir şekilde düşmüştü.

Son Bitcoin fiyat rallisi, en azından kısmen, Fed'in faiz artırım programından dönmeye hazırlandığına dair artan beklentilere yoruluyor. Aralık ayına dair son enflasyon verileri de ABD'de fiyatların Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düştüğünü gösteriyor.

KISA VADEDE BELİRSIZLİK SÜRÜYOR

Bitcoin'in güçlü performansına rağmen, kripto piyasası gözlemcileri, Bitcoin fiyatının kısa vadede düşebileceği konusunda uyarıyor. Kripto hedge fonu BitBull Capital CEO'su Joe DiPasquale, Bitcoin’deki yükselişi, “Bitcoin tipik olarak ilk çeyrek yükseliş ritüeline sahip ve kısa pozisyonların biriktiği uzun bir konsolidasyon döneminden sonra piyasa, kısmen sıkışmanın da etkisiyle yükseliyor” şeklinde açıklıyor.

Ancak DiPasquale, piyasanın ‘aşırı ısındığı’ ve bir düzeltmenin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. DiPasquale, “Önümüzdeki günlerde Bitcoin'in 20.000 doları test ettiğini görürsek şaşırmayacağız. Önümüzdeki hafta için, piyasa katılımcıları aşağı yönlü risklere karşı dikkatli olmalı ve potansiyel olarak kar elde etmeye çalışmalı” şeklinde konuşuyor.