Goldman Sachs, varlık yönetimi yatırımlarını azaltmaya gidiyor

ABD’li finans devi Goldman Sachs Group Inc'nin varlık yönetimi kolunun, 59 milyar dolarlık alternatif yatırımları önemli ölçüde azaltacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:00
Goldman Sachs, varlık yönetimi yatırımlarını azaltmaya gidiyor
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Goldman Sachs Varlık ve Servet Yönetimi Başyatırım Yetkilisi Julian Salisbury, Reuters ile gerçekleştirdiği röportajda, varlık yönetimi kolunun, bankanın bilançosu üzerinde ağırlık oluşturan 59 milyar dolarlık alternatif yatırımları önemli ölçüde azaltacağını söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bankanın önümüzdeki birkaç yıl içinde pozisyonlarını elden çıkarmayı ve bilançosundaki bu fonların bir kısmını dış sermayeyle değiştirmeyi planladığını açıklayan Salisbury, "Mevcut seviyelerden anlamlı bir düşüş görmeyi beklerdim. Sıfır olmayacak, çünkü bilançodaki bireysel anlaşmaların aksine fonlara ve yatırımlara devam edeceğiz." dedi.

Goldman Sachs'ın 28 Şubat'taki yatırımcı gününde varlık planı hakkında daha fazla ayrıntı vereceğini söyleyen Salisbury, alternatif varlıkların, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel yatırımların aksine özel sermayeyi veya gayrimenkulü içerebileceğini dile getirdi.

Goldman, Wall Street kâr hedeflerini geniş bir farkla kaçırarak zor bir 4. çeyrek geçirmişti. Diğer bankalar gibi Goldman da, 2008 mali krizinden bu yana yaptığı en büyük işten çıkarma kararı ile 3 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.


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