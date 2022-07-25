Goldman Sachs, MSCI Çin endeksi için beklentilerini aşağı yönlü revize etti
Goldman Sachs, 700 Çin hisse senedinin yer aldığı Morgan Stanley Capital International (MSCI) Çin endeksi için beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
MSCI (Morgan Stanley Capital International) Çin endeksinde yer alan şirketler için karlarda büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 0'a indiren Goldman Sachs, Endeks için gelecek 12 aya yönelik beklentilerini de düşürdü.
Borsa Gündem'in haerinde yer alan bilgilere göre, daha önce yayınladığı raporda MSCI Çin için gelecek 12 aya yönelik beklentisini 84 olarak duyuran Goldman Sachs, bugünkü raporunda beklentisini 81'e indirdi.
MSCI Çin endeksi, Çin gayrimenkul sektörüne yönelik endişeler, uygulanan katı Covid-19 mücadele kuralları ve teknoloji sektörüne yönelik regülasyonlar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle Temmuz'da yüzde 6'dan fazla düştü.
Gelecek 12 ay için belirlenen 81 puan hedefi, Endeksin Cuma günkü kapanışı olan 681,81 puana göre yüzde 18 yükseliş anlamına geliyor.
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