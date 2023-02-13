Goldman Sachs: Depremin GSYH üzerindeki etkisi yüzde 1’in altında kalabilir

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 16:27

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:09

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in hazırladığı notta, “1999 Marmara depremi GSYH’deki payı, şimdiki depremin üç katından daha büyük bir bölgeyi etkiledi. Bir akademik çalışma o depremin maliyetinin GSYH’nin yüzde 1,2’sine tekabül ettiğini ortaya koydu. Bu sonuçlar ve bölgenin büyümedeki payı dikkate alındığında geçen haftaki depremin GSYH’ye maliyetinin yüzde 1’in oldukça altında kalabileceğini hesaplıyoruz” denildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, para ve maliye politikası adımları ile gönderilen yardımlara atıfta bulunulan kurum notunda, ülke, yardım ve yeniden inşa çabalarını organize edecek kapasiteye sahip olduğu sürece, büyüme üzerindeki etkinin uzun vadede görüleceği tahmin edildi.

"RİSKLER VARSA BUNLAR DAHA ÇOK FİNANSMAN TARAFIYLA İLGİLİ"

Açıklamada "Geçmişte benzer şoklara verilen tepkilere dayanarak, Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin yanıt vermek için yetersiz kalacağını düşünmek için bir sebep göremiyoruz.

Riskler varsa, bunlar daha çok finansman tarafıyla ilgili. Türkiye’nin dış kaynaklara erişimi piyasa finansmanı B kredi notlu bir ülke olarak sınırlı ve bu yıl yapılması planlanan çok kritik bir seçim var. Bu nedenle hem kamu fonlaması hem de özel sektör yardımı depremin etkisini azaltmak için çok önemli olacak. Haber akışının önemli piyasa dışı finansmanın yakında geleceğini göstermesi de cesaret verici” değerlendirmesine yer verildi.