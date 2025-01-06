Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına erteledi!
Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimi beklentilerindeki değişiklikler doğrultusunda, altın fiyatlarının 2026 yılına kadar yükselmesini bekliyor. Banka, yıl sonu itibarıyla altının ons fiyatının önemli bir artış göstermesini öngörüyor.
Goldman Sachs, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentileri doğrultusunda altın fiyatlarına yönelik tahminini 2026 yılı ortasına erteledi.
Banka, altının yıl sonunda ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, bu seviyeye 2026 ortalarında ulaşabileceğini duyurdu.
FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Goldman'ın ekonomistleri, Fed’in bu yıl önceki tahminlerden daha az, 75 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.
Analistlere göre, yıl sonunda altının ons fiyatı 2 bin 910 dolara ulaşacak.
Şu anda altının onsu, uluslararası piyasalarda 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.
Etiketler: #altın #Goldman Sachs #fed
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Ali Erbaş'ın kızı 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!