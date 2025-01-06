Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına erteledi!

Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimi beklentilerindeki değişiklikler doğrultusunda, altın fiyatlarının 2026 yılına kadar yükselmesini bekliyor. Banka, yıl sonu itibarıyla altının ons fiyatının önemli bir artış göstermesini öngörüyor.

Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına erteledi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:15

Goldman Sachs, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentileri doğrultusunda altın fiyatlarına yönelik tahminini 2026 yılı ortasına erteledi.

Banka, altının yıl sonunda ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, bu seviyeye 2026 ortalarında ulaşabileceğini duyurdu.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Goldman'ın ekonomistleri, Fed’in bu yıl önceki tahminlerden daha az, 75 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

Analistlere göre, yıl sonunda altının ons fiyatı 2 bin 910 dolara ulaşacak.

Şu anda altının onsu, uluslararası piyasalarda 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.


Etiketler: #altın #Goldman Sachs #fed

İlgili Haberler

Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Değer kaybına fren!

Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Değer kaybına fren!
Dev bankadan 2025 ekonomi tahminleri: Riskler ve büyüme ön planda!

Dev bankadan 2025 ekonomi tahminleri: Riskler ve büyüme ön planda!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda değişiklik

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda değişiklik
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler