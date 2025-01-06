Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin: 2026 yılına erteledi!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 10:15

Güncelleme: 06.01.2025 - 10:15

Goldman Sachs, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentileri doğrultusunda altın fiyatlarına yönelik tahminini 2026 yılı ortasına erteledi.

Banka, altının yıl sonunda ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, bu seviyeye 2026 ortalarında ulaşabileceğini duyurdu.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Goldman'ın ekonomistleri, Fed’in bu yıl önceki tahminlerden daha az, 75 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor.

Analistlere göre, yıl sonunda altının ons fiyatı 2 bin 910 dolara ulaşacak.

Şu anda altının onsu, uluslararası piyasalarda 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.