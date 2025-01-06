Dev bankadan 2025 ekonomi tahminleri: Riskler ve büyüme ön planda!
Goldman Sachs, 2025 için küresel ekonomi tahminlerini açıkladı. Raporda, büyüme ve enflasyona dair önemli öngörüler paylaşıldı.
ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs, 2025 yılı için küresel ekonomi öngörülerini açıkladı. ABD'nin güçlü büyüme performansı sergilemesi beklenirken, Euro bölgesinde düşük büyüme hızı, Çin ekonomisinde ise yavaşlama dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin, küresel ekonomik gelişmeleri önemli ölçüde etkileyeceği tahmin ediliyor.
KÜRESEL BÜYÜMEDE İSTİKRARLI ARTIŞ BEKLENİYOR
Goldman Sachs, 2025 yılında küresel reel GSYİH büyümesinin yüzde 2,7 olacağını öngörüyor. Artan gerçek hanehalkı gelirleri ve gevşeyen mali koşulların bu büyümeyi destekleyeceği belirtiliyor. Raporda, özellikle gelişmiş piyasalardaki çekirdek enflasyonun yıl sonuna kadar hedef seviyelere döneceği ve ekonomik dengelerin sağlanacağı ifade edildi.
ABD EKONOMİSİ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEK
ABD ekonomisi, 2025 yılında da güçlü büyüme performansını sürdürecek. Goldman Sachs, ABD'nin GSYİH büyümesinin yüzde 2,4'e ulaşacağını ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 4'e kadar düşeceğini öngörüyor. Ayrıca, çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Raporda, ABD'nin gelişmiş piyasa rakiplerinden daha iyi bir ekonomik performans sergileyeceği vurgulandı.
FED'DEN ÜÇ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Goldman Sachs, Fed’in 2025 yılında üç faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor. Mart, haziran ve eylül aylarında yapılacak indirimlerle politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığına düşeceği belirtiliyor. Ayrıca, Fed’in bilanço daraltma sürecini 2025’in ikinci çeyreğine kadar tamamlaması bekleniyor.
EURO BÖLGESİ İÇİN ZAYIF BÜYÜME BEKLENTİSİ
Goldman Sachs, Euro bölgesinde büyümenin yüzde 0,8 seviyesinde kalacağını öngörüyor. Yüksek enerji fiyatları ve Çin'den gelen rekabet baskılarının, bölgedeki üretim sektörünü olumsuz etkilemeye devam edeceği ifade edildi. Bununla birlikte, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 2 seviyesine düşmesi ve hizmet sektöründeki fiyat artışlarının yavaşlaması bekleniyor.
ÇİN'DE BÜYÜME YAVAŞLAYACAK
Çin ekonomisi, 2025 yılında yüzde 4,5 oranında bir büyüme sergileyecek. Ancak, iç tüketim, emlak piyasasındaki sorunlar ve daha yüksek ABD tarifelerinin etkisi, büyümeyi sınırlamaya devam edecek. Goldman Sachs, Çin ekonomisinin uzun vadede yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek küresel tedarik zinciri risklerinin büyümeyi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.
JEOPOLİTİK RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Goldman Sachs, 2025 yılında ABD-Çin ilişkileri, Ortadoğu’daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerinde etkili olacağını öngörüyor. Raporda, özellikle ticaret politikalarındaki değişikliklerin ve daha yüksek tarifelerin ekonomik büyümeye olası zararlarına dikkat çekildi. Avrupa ve Çin'in bu risklerden daha büyük darbeler alabileceği ifade edildi.
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