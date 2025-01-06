Dev bankadan 2025 ekonomi tahminleri: Riskler ve büyüme ön planda!

ABD EKONOMİSİ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEK

ABD ekonomisi, 2025 yılında da güçlü büyüme performansını sürdürecek. Goldman Sachs, ABD'nin GSYİH büyümesinin yüzde 2,4'e ulaşacağını ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 4'e kadar düşeceğini öngörüyor. Ayrıca, çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Raporda, ABD'nin gelişmiş piyasa rakiplerinden daha iyi bir ekonomik performans sergileyeceği vurgulandı.