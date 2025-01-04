Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda değişiklik

Yayınlanma: 04.01.2025 - 00:25

Güncelleme: 04.01.2025 - 00:25

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişiklik yaptı.

Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yapmıştır. Bu doğrultuda; Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Türk Lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için yüzde 2,5; Diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak belirlendi.

KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk Lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildi.