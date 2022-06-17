Goldman Sachs'tan Türkiye için korkutan enflasyon öngörüsü: 'Yüzde 80'e yaklaşacak'

17 Haziran 2022 Cuma, 17:41

Türkiye'de enflasyon geçen yıl çıkan kur krizi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle artan enerji maliyetleri nedeniyle mayısta yüzde 73.5'e çıktı.

TL, 2021 yılında dolar karşısında yüzde 44 bu yıl da yüzde 24 değer kaybetti.

TL, dünya genelinde atılan para politikasını sıkılaştırma adımlarının ardından Türkiye'de reel getirilerin oldukça ekside seyretmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

YÜZDE 160'IN ÜZERİNDE ENFLASYON VERİSİ

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5.46 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 160.76 olarak gerçekleşti.