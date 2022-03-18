Goldman Sachs'tan Türkiye için korkutan enflasyon tahmini

18 Mart 2022 Cuma, 08:14

ABD’li banka, Türkiye’deki yetkili kurumların “istikrarsız” politika duruşu ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra enerji fiyatlarının artması dolayısıyla Türkiye’deki enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

Banka, “Farklı kanallardan gelen etkilerle, (Türkiye’deki) enflasyonun 2022’nin büyük bir bölümünde yıllık olarak %60’ın üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz” dedi ve ekledi:

"TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER DENGESİ ZAYIFLAYABİLİR"

“Türkiye’nin ödemeler dengesi, bölgede süren çatışmaların etkisiyle ve gelişmekte olan piyasalardaki risk iştahının cansızlığı nedeniyle zayıflayabilir.”

TCMB, geçen ayki yüzde 54’lük enflasyon oranına karşın dün politika faizini yüzde 14’de sabit tuttu.