Goldman Sahcs, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti: 'Türk Lirası' ayrıntısı dikkat çekti

Goldman Sachs ekonomistleri TL'de yılın ikinci yarısında görülen değer kaybına işaret ederek Türkiye için yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kurumun yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27’den yüzde 29’a revize edildi.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil paylaştıkları notta "Enflasyondaki yukarı yönlü revizyonlarımız ışığında, 2025 yılı sonu politika faizi tahminimizi de yüzde 35,5'ten yüzde 37,0'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

Banka 2026 yılı enflasyon tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 20’de bıraktı.

"TÜRK LİRASI" AYRINTISI

Raporda öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Türk Lirası’na dair oldu.

2025’in üçüncü çeyreğinde TL’nin ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 4,2 değer kaybettiği aktarıldı. Bu kaybın, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesinde rol oynadığı vurgulandı.