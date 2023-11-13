Goldman'dan çarpıcı TCMB tahmini: Tarih verdi! Faiz indirim süreci başlayacak
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 görünüm raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 görünüm raporunda TCMB'ye ilişkin tahminlerini paylaştı.
Raporda TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceği öngörüldü.
Banka 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği tahminine yer verdi. Yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği öngörüldü.
TCMB son toplantısında politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseltmiş ve faiz artırım döngüsünün süreceği mesajını vermişti.
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