Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizlerinde sert yükseliş

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:06

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz 2,78 puan artışla yüzde 44,50 seviyesine geldi.

TCMB'nin geçen hafta duyurduğu düzenlemeyle kur korumalı mevduatta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve Döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜKLSELTİLDİ



Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

Söz konusu düzenlemeler bankaları KKM'den uzaklaştırmayı amaçlarken, bankaların müşterilerine standart TL mevduat için daha yüksek faiz teklif etmeleri mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket yarattı.