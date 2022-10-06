Goldman'dan kritik sterlin tahmini

06 Ekim 2022 Perşembe, 14:14

Goldman Sachs’a göre İngiltere varlıklarındaki dalgalanmanın arkasında yatan sorun hâlâ çözülmemiş durumda ve tahvilleri yeniden düşürme riski taşıyor.

Banka, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) tahvillere müdahalesinin yatırımcıların stresini azalttığını ancak ülkenin mali pozisyonu ve enflasyon görünümüne dair endişelere cevap vermediğini vurguladı.

Goldman Sachs, sterlinde yeni bir satış baskısı oluşmasını beklediğini ve bunun orta vadede tahvillerde daha fazla kayba yol açacağını öngörüyor.

"BOE'NİN FAİZLERİ YETERLİ SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKARMASINI BEKLEMİYORUZ"

Aralarında Allison Nathan’ın da bulunduğu banka stratejistleri, “Piyasa İngiltere’nin para ve mali politikalarının enflasyonu orta vadede kontrol altına alma yetkinliğine sahip olduğuna hâlâ ikna olmuş değil.

Gerçekten de İngiltere hükümeti hala resmi olarak mali bir çapa belirlemiş değil, BOE faiz artırımlarında yetersiz kaldı ve ilerleyen dönemde faizleri yeterli seviyenin üstüne çıkarmasını beklemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin geçtiğimiz hafta açıkladığı vergi indirimi planının yol açtığı düşüşün dünyan genelinde yankı bulması sonrası İngiltere varlıklarındaki dalgalanmalar yakından izleniyor. Yeni bir dalgalanma dönemi riski parasal sıkılaşmanın etkileri konusunda temkinli davranan finansal piyasalardaki kırılgan sakinliğini tehdit edebileceği değerlendiriliyor.

Hükümetin açıkladığı vergi indirimi planı kamu borcu ve daha hızlı enflasyon konusunda endişeleri tetiklerken İngiltere piyasasında bazı kesimlerde şüpheyle karşılanmıştı.

REKOR DÜŞÜŞK SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

Sterlin 1,0350 dolarla tüm zamanların en düşük seviyesini görürken iki yıllık tahvil getirileri on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkmış ve İngiliz hisse senetleri değer kaybetmişti.

Sterlin tüm zamanların en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak yaklaşık 1,1354 dolara yükselse de Goldman üç aylık bir süre içinde kurun 1,05 dolara gerilemesini beklediğini kaydetti. Banka İngiliz hisse senetleri konusunda da temkinli bir yaklaşım sergilerken yatırım yapılabilir kredi için daha iyi orta vadeli getiri beklentilerine sahip.