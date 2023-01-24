Otomotivde parça parça geri dönüşüm

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:45

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 15:46

Araç üretiminde harcanan enerjinin yüzde 64’ü madencilik ve malzeme üretiminden kaynaklanıyor.

Günümüzde kentlerdeki CO2 değerlerinin ortalama yüzde 24’ünü otomobiller oluştururken, araç üretimi için gereken enerji, araç başına 41,8 MJ/kg seviyesinde gerçekleşiyor.

Madencilik ve malzeme üretim süreçleri ise araç üretiminde toplam tüketimin yüzde 68’ini oluşturuyor. Alüminyum, plastik, çelik, madeni yağ gibi maddelerin geri dönüşümüyle sürdürülebilirliğin yakalanacağını ifade ediliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ

Üretim süreçlerinde zorlu bir yılı geride bırakan yedek parça ve tedarik sanayinde enerji üretiminde ve ham madde bulunurluğunda yaşanan problemlerin, e-mobilite ve sürdürülebilirliğin önemini tekrar göz önüne koyduğunu söyleyen sektör yetkililerinden Saim Aşçı araştırma raporuna göre bir otomobilin üretiminde kullanılan binlerce parçanın geri dönüştürüldüğünde birçok endüstride tekrar kullanılarak üretimden kaynaklı enerji tüketimini düşürürken çevre kirliliğini de önlediğini belirtti.

cnnturk.com'da yer alan habere göre 2023’ü sürdürülebilirlik yılı ilan ettiklerini anlatan Aşçı, parçaların geri dönüşümleri konusunda şu bilgiler verdi:

Akü: En çok geri dönüştürülen otomobil komponentlerinden aküler, geri dönüşüm şirketleri tarafından kurşunu akülerden ayırıyor ve akülerin içindeki asidi nötralize ediyor. Üreticiler, bitmiş akülerden çıkarılan geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni aküler üretiyorlar.

Araç lastikleri: Ömrünü tamamlayan lastikler, kaldırım ve yollarda kullanılmak üzere asfalta dönüştürülüyor.

Yağ filtreleri: Kullanılmış yağ filtreleri de kirlenmiş atık ürünlerinden biridir. Kullanılmış yağ filtreleri uygun şekilde geri dönüştürüldüğünde teneke kutulara, inşaat malzemelerine aktarılabiliyor ve yeni otomobil imalatında kullanılabiliyor.

Otomotiv paspasları ve halıları: Halılar ve paspaslar biyolojik olarak parçalanamaz ve atıkları çevresel sürdürülebilirlik için kötüdür. Ancak geri dönüştürülebilirler ve birçok yardımcı unsurları vardır. Örneğin evcil hayvanlar için mama tepsilerinin altına paspas veya evcil hayvanların oturmaları için sıcak bir yer sağlayan halılar şeklinde kullanılabiliyor.

Alternatörler ve marş motorları: Bu parçalar pahalı otomotiv parçalarıdır. Bunlar geri dönüştürülür ve yeniden kullanım için yenilenir.

Otomobil camları: Camlar plastikler arasına sabitlendiğinden, camların ve ön camların geri dönüştürülmesi zordur. Bununla birlikte, otomobil üreticileri, otomotiv camlarının fiberglas yalıtım, cam şişeler ve diğer birçok cam ürüne geri dönüştürülmesini kolaylaştıran gelişmiş araç tasarımlarına sahiptir.

Plastikler: Modern araçlar birçok plastik bileşen kullanılarak üretilmektedir. Örneğin, yakıt deposu, far kapakları ve arabanın iç bileşenleri plastikten yapılmıştır. Plastik bileşenler, mekanik parçalama ve yıkama işlemleriyle geri dönüştürülebilir ve daha sonra bundan yeni ürünler oluşturulabilir.

Motor yağı: Motor yağının tekrar kullanılamayacağı yaygın bir kanıdır. Ancak durum böyle değil, kullanılmış yağ tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülebiliyor ve aynı zamanda petrol endüstrisi için bir hammadde görevi görebiliyor.