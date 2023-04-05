Goodyear'dan yaza özel kampanya

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:00

Şirket açıklamasına göre, dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, yaza özel uygulamaya aldığı yeni kampanyasıyla araç sahiplerine seçenekler sunuyor.

Goodyear bayileri ve satış noktalarında 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli kampanya süresince tek seferde Goodyear markalı yaz, 17 inç ve üzeri binek, SUV (4x4) veya seçili hafif ticari araç lastiklerinden 4 adet satın alan tüketiciler, Goodyear'ın 'Yaz Servis Kampanyası'ndan yararlanma hakkı kazanıyor. Goodyear'ın yaza özel servis kampanyası ile tüketiciler lastik satın alma ile eşzamanlı servis hizmetlerinden de belirlenen tutarlarda bedelsiz yararlanabilecek.

Goodyear'ın kampanyasına bu yıl EfficientGrip Cargo 2 ve EfficientGrip Cargo hafif ticari ürün grubu desenleri de dahil olacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik getirilen zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini belirterek, ''Sürücülere 1 Nisan tarihine dikkat etmelerini öneriyoruz. Sadece şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların değil, kış lastiği kullanan tüm binek araçların da bu tarihte yaz lastiğine geçmesini öneriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Artan sıcaklıkla birlikte güvenli ve konforlu sürüş, düşük yakıt tüketimi ve lastik ömrünü uzatmak amacıyla yaz ya da dört mevsim lastiklerinin kullanılması gerektiğini aktaran San, şunları kaydetti:

''Yaz lastikleri kuru ve ıslak zeminde iyi bir yol tutuşu sağlarken sürüş hakimiyetini de en üst seviyeye taşıyor. Aracını Goodyear farkıyla yaza hazırlamak isteyen herkesi Goodyear bayilerine ve satış noktalarına bekliyoruz.''