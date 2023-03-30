SUV araçlar için özel lastik üretimi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 06:59

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 06:59

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, kuru ve ıslak zeminlerde yol tutuşunu artırmak için tasarlanan Suvmaster, yeni nesil kauçuk teknolojileri ve V şeklindeki desen tasarımı sayesinde karlı zeminlerde yüksek viraj ve fren performansı sağlıyor.

Özellikle kışların çok sert geçmediği bölgelerde, tüm sene boyunca, her türlü hava ve yol koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmış olan 3PMSF (Üç Tepeli Kar Tanesi) işareti taşıyan yeni nesil 4 mevsim lastikler, Petlas tarafından sürücülerin beğenisine sunuyor.

'BÜYÜK BAŞARILARA ADAY'

AKO Grup Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran ''4 mevsim lastik pazarı, hem Avrupa’da hem de ülkemizde hızlı bir büyüme içerisinde. Bu yeni nesil lastiğimiz, hızla pazar payını artıran 4x4/SUV araç segmentinde ülkemizde olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da büyük başarılar elde etmeye aday'' ifadelerini kullandı.