Google'a Rusya'dan 8 milyar rublelik dev ceza!
Rusya'dan daha önce verilen cezaları ödememesi nedeniyle Google'a 8 milyar ruble ceza verildiği açıklandı.
Rusya'da, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.
Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 8 milyar ruble para cezası ödemesine hükmetti.
APPLE, X, INSTAGRAM VE FACEBOOK
Ülkede Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.
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