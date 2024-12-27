Rusya duyurdu: 2025'te 9 ülke daha BRICS'e katılıyor!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:08

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:10

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması üzerine Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı anımsatıldı.

Buna göre, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katılmayı onayladığına işaret edilen açıklamada, dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz" ifadesi kullanıldı.

BRICS'İN DÜNYA İÇİN ÖNEMİ

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalesinde kullanması üzerine literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

BRICS, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını ve küresel ekonominin yüzde 30'unu oluşturmaktadır. BRICS ülkeleri, toplamda 29 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Toplamda 4,6 trilyon dolar ihracat ve 3,4 trilyon dolar ithalat kapasiteleri mevcuttur.

Son yıllarda BRICS ülkeleri, küresel ekonomik büyümenin yüzde 40'ına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, BRICS ülkeleri dünya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 25'ine sahiptir.