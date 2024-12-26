İran'da WhatsApp ve Google play erişimi için 10 şart: Sosyal medya yasağı kaldırılacak mı?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:12

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:12

İran Meclisi Kültür İşleri Komisyonu üyesi Hasan Ali Ahlaki, WhatsApp ve Google Play gibi popüler platformların ülkesinde yeniden erişime açılması için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Ülke çapında uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı olarak kaldırılması süreci, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsmail Ahlaki tarafından detaylandırıldı.

SOSYAL MEDYA YÜKSEK KURULU'NUN ŞARTLARI

Ahlaki, İran’daki Sosyal Medya Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 10 şarttan bahsederek, bu şartların başında, kullanıcıların paylaşımlarına İran’daki yetkililerin erişebilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya platformlarının İran'da ofis açmak zorunda kalacağı da vurgulandı.

WHATSAPP VE GOOGLE PLAY ERİŞİMİ YENİDEN AÇILIYOR

İran'da WhatsApp ve Google Play'in erişime açılmasının ardından, diğer yabancı sosyal medya platformlarının da benzer şartları kabul etmeleri durumunda aynı sürece dahil olabileceği ifade edildi. Bakan Ahlaki, bu platformların İran’da belirlenen koşulları kabul etmesiyle erişime açılacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYA YASAĞININ ARDINDAKİ SEBEPLER

İran, sosyal medya platformlarını genellikle devlete karşı düzenlenen protestoların merkezi olarak gördüğünden, bu tür platformlar sıkça yasaklanmaktadır. 2022’de Mahsa Emini'nin başörtüsü nedeniyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar, WhatsApp, X (eski Twitter), Instagram gibi platformların yanı sıra VPN'lerin de yasaklanmasına neden olmuştu.

GOOGLE PLAY YASAĞINA TEPKİLER

Google Play'in yasaklanması, özellikle İranlı yazılımcılar tarafından eleştirilmişti. Bu platformun yasaklanması, yerli yazılımların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyordu ancak bu durum, güvenlik sorunları nedeniyle halk tarafından istenmemişti.

YERLİ YAZILIMLARA GEÇİŞTEKİ ZORLUKLAR

İranlı yetkililer, sosyal medya yasakları ile birlikte yerli yazılımların kullanımını teşvik etmeye çalıştı. Ancak, yerli yazılımların güvenlik ve işlevsellik sorunları, kullanıcıların bu platformlara geçişini zorlaştırmıştı.

İran’ın sosyal medya yasağına dair atacağı adımlar ve uluslararası platformlarla olan ilişkileri, gelecekteki teknolojik ve politik gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.