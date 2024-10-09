Google'a tekel suçlaması: ABD yargısından radikal çözümler geliyor!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:55

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:55

ABD'de bir yargıç, ağustos ayında Google'ın yasadışı bir tekel oluşturduğunu belirledi; bu tekel ülkedeki internet aramalarının yüzde 90'ını kapsıyor. Adalet Bakanlığı'nın sunduğu öneriler, Amerikalıların internette bilgi arama şeklini değiştirme, Google'ın gelirlerini düşürme ve rakiplerine daha fazla alan açma potansiyeli taşıyor.

TEKELLEŞME ENGELLENİYOR

Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Bu zararları tamamen gidermek yalnızca Google'ın mevcut dağıtım üzerindeki kontrolünü sonlandırmayı değil, gelecekte de dağıtımı kontrol etmesini engellemeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Google'ın arama ve yapay zeka destekli arama hizmetlerinde kullandığı endeksler, veriler ve modellerin rakiplerle paylaşılmasını zorunlu kılacak bir talepte bulunmayı değerlendiriyor. Ayrıca, Google'ın arama motorunun yeni cihazlarda önceden yüklenmesi veya varsayılan olarak ayarlanması için yaptığı ödemelere son verilmesi de istenebilir.