Google'da dolar hatası sonrası... Dolar düştü mü? Dolar ve Euro ne kadar oldu? 30 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:41

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz toplantıları beklenirken Asya borsaları İsrail'in kara birliklerinin Gazze'ye girişinin ardından çatışmaların genişleyebileceği endişeleriyle karmaşık seyir izledi.Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi ile TL mevduat payının artırılmasına ve sadeleşmeye yönelik yeni adımlar açıkladı. Piyasalarda bu adımların başta mevduat ve tahvil olmak üzere etkileri takip ediliyor.

TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı yılın son enflasyon raporu da haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 33 seviyesinde iken piyasa tahmini yüzde 40-yüzde 45 arasında.

GÖZLER EKONOMİ KOORDINASYON KURULU TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki EKK sonrasında yapılacak yazılı açıklama izlenecek. Ekim ayı tüketici güven endeksi ile Eylül ayı bankacılık sektörü verileri bugün yayımlanacak.

Artan küresel jeopolitik risklerin Türkiye'ye etkisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamaları ardından daha yakından takip ediliyor.

İsrail Türkiye'deki bazı diplomatik temsilcilerini Ankara tarafından yapılan "ağır açıklamalar" nedeniyle geri çağırdığını söyledi.

Analistler Erdoğan'ın açıklamasına kadar Ortadoğudaki gerilimin Türkiye ekonomisine oldukça sınırlı bir etkisi olmasını bekliyordu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise Türkiye'nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha yakından takip edilmeye başladı.

GOOGLE'DA YAŞAAN DOLAR HATASI

Dünyanın en büyük arama motoru Google'da yaşaan dolar hatası kısa sürede gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu aratanlar Google'da 24,05 TL olduğunu gören yatırımcılar kısa süreli panik yaşadı. Özellikle kripto para piyasasında Tether/TL tarafında yaşanan panik satışları yüzde 4'lük düşüşe neden oldu.

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne 28.25 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.7 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.7 seviyesinde. Euro TL ise 29.80 bandında işlem görüyor.

Seçimler sonrası cumhurbaşkanı desteğiyle beş ayda politika faizinde 2,650 baz puan artışa giden TCMB, sıkılaştırmanın süreceği, dezenflasyonda kararlı olduğu mesajı veriyor. Bu kapsamda yılın son enflasyon raporunda verilecek mesajlar yakından izlenecek.

MERKEZ'DEN TALİMAT BEKLENİYOR

Bankacılar geçen hafta atılan sadeleşme adımların net etkisini anlamak için TCMB'nin uygulama talimatlarını açıklamasını bekliyor. Yine de adımların bankalar için TL tahvil stoklarını artırıcı zorunlukları "belirgin azaltacağını" hesaplanıyor.

IstanbulAnalytics bu sabah yayımladığı raporda, adımların asıl faydasının tahvil piyasasında yaratılan "yapay alım baskısını" ortadan kaldırmak olduğuna dikkat çekti. Raporda amaç "tahvil faizlerinin gerçekçi bir seviyeye ulaşmasına alan açmak" olarak özetlenirken adımlar yabancıların tahvil alımı için "gerekli zemin çalışması" olarak nitelendirildi.

TCMB geçen hafta TL nakdi kredilerden yüzde 30 menkul kıymet tesisi ve fatura karşılığı kredi uygulamalarına son verdi, TL payı artış hedefi gerçek kişiler için yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi. TL ticari kredilere referans oranın 1.8 katının üzerinde kullandırılan kredilere yönelik menkul kıymet tesisi uygulamasının da kaldırılacağı açıklandı.