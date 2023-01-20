Google’ın çatı şirketi Alphabet işten çıkarmalara devam ediyor
Google küresel iş gücünün yüzde 6'sından fazlasını oluşturan yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Son dönemde işten çıkarma kararı alan teknoloji şirketleri kervanına Google’un çatı kuruluşu Alphabet Inc. de katıldı.
Google CEO’su Sundar Pichai, çalışanlara cuma günü gönderdiği bir email’de, dünya genelinde şirketin yüzde 6'sından fazlasını oluşturan yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Pichai, söz konusu email’de, "şirketi bu duruma getiren kararların tüm sorumluluğunu üstlendiğini" yazarak, kesintilerin küresel çapta ve tüm şirket genelindeki işleri etkileyeceğini söyledi.
Pichai, işten çıkarma kararı hakkında yaptığı açıklamada, "Bu, odak noktamızı keskinleştirmek, maliyet tabanımızı yeniden yapılandırmak ve yeteneğimizi ve sermayemizi en yüksek önceliklerimize yönlendirmek için önemli bir karar" ifadelerini kullandı.
Yapay zeka alanında önlerinde önemli bir fırsat olduğunu açıklayan şirket, geçtiğimiz ekim ayında beklentilerin altında gelir elde etmişti. Şirketin kârı, önceki yıla göre yüzde 27 düşüşle 13,9 milyar dolara gerilemişti. O dönem şirketin CEO’su Pichai, Google'ın harcamalarını kısacaklarını söylemişti. Google’ın Finans Direktörü Ruth Porat ise, yeni iş sayısının dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yarıdan fazla düşeceğini duyurmuştu.
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