Google, ChatGPT için 'Kırmızı Kod' yayınladı!

23 Aralık 2022 Cuma, 08:07

Teknoloji dünyasının son dönemlerdeki en önemli gündemlerinden biri, ChatGPT isimli yapay zeka. Temelde bir sohbet botu olan ChatGPT, bugüne dek piyasaya sürülmüş olan benzerlerine kıyasla, daha akıllı. Öyle ki bu yapay zeka aracını kullanarak makale veya şiir yazabilir, kod yazdırıp oyun yapabilir veya merak ettiğiniz herhangi bir şey ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

GOOGLE DURUMDAN RAHATSIZ, HAMLE YAPACAK

Webtekno'nun haberine göre durum, en çok da teknoloji devi Google'ı rahatsız etmiş gibi görünüyor. Hatta New York Times'ın iddiasına göre Google, ChatGPT için bir "kırmızı kod" bile yayınladı. Bu kırmızı kodun nedeni, ChatGPT'nin teknoloji devi tarafından da Google'a potansiyel rakip olarak görülmeye başlanmış olması. Google yönetimi, ChatGPT ve bunun gibi yapay zeka teknolojilerinin, yakın gelecekte Google Arama hizmetine darbe vurabileceğine inanıyor.

Google'daki rahatsızlık, bizzat şirket CEO'su Sundar Pichai'den geldi. Pichai'nin kırmızı koda paralel olarak gerek yapay zeka gerek araştırma gerekse güvenlik birimleri ile bir araya geldiği, toplantılar düzenlediği ve bu toplantılar sonucunda çalışmaların yapay zeka bölümüne daha fazla kaydırılması talimatını verdiği ifade ediliyor. Üstelik Google, yalnızca ChatGPT rakibi yazılımlar gerçekleştirmeyecek.

Şirket, metinleri resim haline getiren DALL-E'ye benzer yapay zeka araçlarını da rekabeti yakalayacak seviyede geliştirecek.



Google'ın ChatGPT rakibi bir yapay zeka aracı var. "LaMDA" isimli bu araç, tıpkı ChatGPT gibi çalışıyor. Ancak Google, bu yapay zekayı kullanıma sunma konusunda isteksiz. Bunun nedeni, yapay zekaya tam olarak güvenilmemesi. LaMDA, tıpkı ChatGPT gibi zaman zaman hatalar yapabiliyor ve alakasız cümleler kurabiliyor. Google, böyle bir durumda itibarının zedeleneceğine inandığı için yapay zeka aracını kullanıma sunmuyor.