Google Chrome'dan kullanıcılarına uyarı: Teknik ve güvenlik desteği durdurulacak

03 Ocak 2023 Salı, 12:17

Google Chrome'un 10 Ocak'tan itibaren milyonlarca Windows bilgisayarında düzgün çalışmayı durduracağı bildirildi.

Google Chrome kullanıcıları, bir an önce Windows'un sürümünü güncellemeleri gerekecek. Windows 7 üzerinde çalışan Chrome için teknik ve güvenlik desteği önümüzdeki hafta durdurulacak.

Google başlangıçta 15 Temmuz 2021'de desteği durdurmayı planlıyordu, sonradan ise 10 Ocak 2023'e erteledi.

Google tarafından yapılan açıklamada, "Gelecekteki Chrome sürümlerini almaya devam etmek için cihazınızın Windows 10 veya sonraki bir sürümü çalıştırdığından emin olmanız gerekir. Chrome'un eski sürümleri çalışmaya devam edecek, ancak bu işletim sistemlerindeki kullanıcılar için başka güncelleme yayınlanmayacak. Şu anda Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıyorsanız, en son güvenlik güncellemelerini ve Chrome özelliklerini almaya devam edebilmeniz için desteklenen bir Windows sürümüne geçmenizi öneririz" denildi.