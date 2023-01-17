Google’dan ChatGPT’ye yeni rakip: Sparrow

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:49

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:49

Google yapay zeka çalışmalarına en çok yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. Kısa bir süre önce erişime açılan ve açıldığı gündün bu yana oldukça popüler hale gelen ChatGPT'e rakip olması beklenen Sparrow'u bu yıl içinde karşımıza çıkartmaya hazırlanıyor.

GOOGLE DA YAPAY ZEKA DESTEKLİ SPARROW'U ERİŞİME AÇACAK

ChatGPT'nin Google'a rakip olmasıyla ilgili yapılan haberlere ek olarak, ChatGPT'nin potansiyeli de pek çok şirketin gözünü korkuntmuş durumda. Yapay zeka çalışmalarını hızlandıran Google, Sparrow'un çok daha güvenli bir hizmet sunacağını söylüyor.

Google'a bağlı DeepMind tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sohbet botu, 2023 yılı bitmeden beta testlerine başlayarak erişime açılacak.

DeepMind CEO'su Demis Hassabis verdiği bir röportajda, yapay zeka destekli olsa da bu sohbet botlarının yanlış ya da uydurulmuş bilgileri de kullanıcılara aktarabileceğini söyledi. Bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Hassabis, Sparrow'un Google gibi 'doğrulanmış' bilgileri vereceğini aktarıyor.