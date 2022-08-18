Gözler 14.00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te yılın sekizinci faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

REUTERS ANKETİNE GÖRE YİNE PAS GEÇİLECEK

Küresel faiz artışları ve temmuz ayında yüzde 80'e dayanan enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) 18 Ağustos Perşembe günü yapacağı toplantısında politika faizini art arda yedinci kez sabit tutarak yüzde 14 seviyesinde bırakması bekleniyor.

Ekonomistler son zamanlarda enerji fiyatlarındaki düşüş ve gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlaması sebebiyle enflasyonun zirveye yaklaşmış olabileceğini öngörüyorlar.

Reuters anket katılımcıları, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisini koruyor.

YILSONU İÇİN TAHMİN

Yılsonu için tahmin veren dokuz katılımcıdan yedisi politika faizinin yüzde 14'te kalacağını öngörürken, bir katılımcı yüzde 12'ye indirilmesini, bir diğeri ise yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

TCMB, geçtiğimiz ay yıl sonu enflasyon oranı tahmini yüzde 60.4'e yükseltmiş ve yüzde 90 seviyelerine yaklaşarak sonbaharda zirveye ulaşacağını öngörmüştü. Reuters'ın enflasyon anketinde ise ekonomistlerin yılsonu için medyan tahmini yüzde 70 seviyesinde bulunuyor.

Faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini TRINT=ECI kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çeken TCMB, son yedi toplantısında enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizini değiştirmedi.

Banka, liralaşma hedefi doğrultusunda politika çerçevesini gözden geçirmekte olduğunu belirterek önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarına dair bir sinyal vermiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle uzun süre dar bantta işlem gören TL, finansal piyasalardaki küresel gelişmelerin de öncülüğünde, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 27 değer kaybetti.

BLOOMBERG ANKETİ DE MERKEZ BANKASI'NDAN SÜRPRİZ BEKLEMİYOR

Bloomberg HT Araştırma’nın ağustos ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde bırakılması yönünde.

Sadece bir kurum faizde 100 baz puanlık indirime gidilmesini bekliyor.

YIL SONUNA KADAR DEĞİŞİM OLMAYACAĞI YÖNÜNDE

Yıl sonu tahminini paylaşan 15 kurumun medyan beklentisi faizlerin yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde. En düşük yıl sonu tahmini veren kurum politika faizinin yüzde 9 seviyesine kadar düşürülmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 40 seviyesine kadar yükseltilmesini beklediklerini paylaştı.

Merkez Bankası son 7 toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. TCMB'nin son karar metninde güçlendirilen makroihtiyati politika setinin kararlılıkla uygulanarak gerekmesi durumunda ilave tedbirlerin uygulamaya alınacağı belirtilmişti.

Bugünkü toplantı öncesinde dolar güne 17,94 lira seviyelerinden başladı.