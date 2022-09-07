Gözler 21 Eylül'deki Fed kararında: TL değer kaybetmeye devam ediyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:28

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ise 21 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. İki merkez bankasının da enflasyon ile mücadele için 75 baz puan faiz artırım kararı alacağı tahmin ediliyor.

ABD ekonomisinde istihdam ve hizmet sektöründe büyümenin beklentilerden kuvvetli şekilde devam ettiğini gösteren veriler yatırımcıların 75 baz puan faiz artırımına beklentilerini kuvvetlendirdi. ABD vadeli piyasaları 75 baz puan artırıma artık 75 olasılık veriyorlar.

Dolar endeksi ABD Hazine tahvil getirilerinde ağustos başından bu yana süregelen ve son günlerde hızlanan yükselişten destek bularak dün gördüğü 110.57 seviyesindeki 20 yılın yeni zirvesine yakın seyretti.

Euro bölgesi ekonomilerinin doğalgaz arzı ve elektrik fiyatları krizi nedeniyle yılın geri kalanında resesyona girecekleri, buna karşılık ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen resesyona girmeyeceği beklentisi ECB'den beklenen faiz artırımına rağmen euronun değer kaybetmesine yol açarak doları destekledi. Yatırımcılar Cuma günü AB enerji bakanlarının enerji krizine vereceği karşılığı ve bunun bölgedeki enerji arzına etkisini izleyecekler.

"20 YILIN DİP SEVİYESİ"

Euro/dolar paritesi dün gördüğü 20 yılın dip seviyesinden sınırlı toparlanmasına rağmen 0.9900 seviyesinin altında kalmayı sürdürdü.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'tan fazlasının euro cinsi gerçekleştiği göz önüne alındığında haziran sonundan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer yitiren euronun seyri Türkiye'nin geçen yılın sonundan bu yana giderek artan dış ticaret açığının seyri açısından yakından izlenecek.

Yurtiçi veri gündeminde bugün saat 1700'den sonra yayımlanacak Ağustos ayı Hazine nakit dengesi verisi bulunurken yarın TCMB'nin döviz rezervleri, bankacılık sistemindeki döviz mevduatı verileri ve yurtdışı yerleşikleri TL cinsi menkul kıymet hareketleri verileri izlenecek.

TL DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Hafta sonunda açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ardından ekonomi yönetimi finansman için kefalet bulmakta zorluk çeken KOBİ'ler için finansman paketi hazırladığını açıkladı.

Dolar/TL, TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi sonrası 17.97 seviyesinden yükselişe geçerek 2 Eylül'de 18.2605 seviyesine kadar çıktı.

Temmuz başından bu yana neredeyse her gün değer yitiren TL, faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 1.6 değer kaybetti. Son günlerde değer kayıpları azalan ve yatay seyire geçen kur bu sabah 08.51'de 18.2310/18.2325 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 18.6, yılbaşından beri yüzde 27.8, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'de sınırlı değer kayıpları devam ederken Borsa İstanbul'da temmuz ortasında başlayan yükseliş trendi dün yaşanan oynaklığa rağmen devam etti. Bankaların ardından sanayi hisselerinde devam eden alımlar BIST-100'de yükselişin devamını sağladı. Dün yüzde 7'nin üzerinde prim yapan bankacılık endeksi Temmuz ortasından bu yana yüzde 117, BIST-100 yüzde 42 yükseliş kaydetti.

Bankacıların OVP verilerinden yaptıkları hesaplamalara göre ortalama dolar/TL OVP'de önümüzdeki yıl için 21.5, 2024 için 24.6 öngörüldü. Ekonomistler OVP'de 2022'ye ilişkin tahminlerin kendi beklentileriyle oldukça yakın olduğunu belirtirken, enflasyonda ve cari açıkta beklenen düşüşlerin aynı anda yüksek büyüme ve istikrarlı kur ile gerçekleşme ihtimalini ise "düşük" olarak özetledi.