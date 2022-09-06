HSBC ve Godman Sachs 'dan dolar/yen tahmini

06 Eylül 2022 Salı, 12:41

ABD dolarının Japon yeni karşısında 24 yılın en yüksek seviyesi olan 141,24'e kadar yükselmesi HSBC ve Goldman Sachs'ın ABD doları-Japon yeni (USDJPY) için 3 aylık tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerine yol açtı.

Foreks'de yer alan habere göre, HSBC analistleri USDJPY'nin önümüzdeki aylarda 145 seviyesine kadar gerileme potansiyeli olduğuna işaret ederken, Goldman Sachs da 3 aylık beklentisini 125'den 145'e çıkardı.

Japon yeni, yıl başından bu yana ABD doları karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybetti. Japon yeninin ABD doları karşısındaki en keskin düşüşü ise 1979'da yaşanmıştı. Yen, dolar karşısında 1979'da yüzde 19,2 gerilemişti.

HSBC stratejistlerine göre USDJPY 2023 yılının ikinci yarısında gerilemeye başlayacak ve 2023 sonunda 130 seviyesine yaklaşacak.

Mizuho Securities stratejistleri ise USDJPY için 2022 sonu beklentilerini 138'den 1447e çıkardılar.