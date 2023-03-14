Gözler bu haftaki AMB kararında

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 07:00

AMB yetkililerinin faiz artış hızına dair görüş ayrılıkları artarken dikkatler bu hafta yapılacak AMB kararına çevrildi.

Banka yetkililerinin görüş ayrılıklarının yanı sıra ABD'li SVB bankasının iflasını açıklaması da yeni bir belirsizlik olarak ortaya çıktı.

Bankanın çekirdek enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle bu hafta Perşembe günkü toplantısında 50 baz puan faiz artırması bekleniyor.

BEKLENTİLERDE GERİLEME

SVB'nin iflasının yol açtığı belirsizlik nedeniyle para piyasalarında nihai faiz beklentileri de geriledi. Şu an yüzde 2,5 seviyesinde bulunan mevduat faizinin Ekim ayına kadar yüzde 3,50'ye yükselmesi bekleniyor. Önceki tahmin yüzde 4,20'ydi.

Barclays ve Bank of America nihai faizin yüzde 4 olmasını beklerken HSBC ve ING'nin nihai faiz tahmini ise yüzde 3,5 seviyesinde.

AMB'nin en şahin yetkililerinden Robert Holzmann Temmuz ayına kadar her toplantıoda 50 baz puanlık faiz artışını savunuyor. Böylece mevduat faizinin yüzde 4,5'e çıkması bekleniyor.

Bank J Safra Sarasin Kıdemli Ekonomisti Karsten Junius "Bu hafta olanlardan sonra AMB'nin yol haritasında Mayıs ayına dair sinyaller aranacak. 2 ay uzun bir süre ve o zamana dek 2 enflasyon verisi daha göreceğiz" diye konuştu.

Bloomberg Economics Ekonomistleri David Powell ve Maeva Cousin "Şahin yetkililer Mayıs ayında da 50 baz puan sinyali vermek isteyecektir, Başkan Christine Lagarde'ın faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini vurgulamasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

SEB Avrupa Birimi Müdürü Jussi Hiljanen ise "AMB' nin şahin üyeleri sonraki toplantı için 50 baz puan artırım konusunda kararlılığını belirtmezse görünüm karmaşık hale gelebilir" ifadesini kullandı.