Gözler bugün ABD'den gelecek Fed faiz kararında

Fed yetkilileri enflasyonun yüzde 9.1’e yükseldiği ortamda bu ay 100 baz puanlık faiz artışını tartışabilir. Bankanın bu ayki ve eylül ayındaki toplantıda en az 75’er baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00
Gözler bugün ABD'den gelecek Fed faiz kararında
Abone Ol google-news

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD'den gelecek Fed faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele etmek için 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın yüzde 50 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 42 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

1994'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ FAİZ ARTIŞINA GİDİLMİŞTİ

Fed, enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artırımlarını mart ayında 25 baz puanla başlamıştı.

Mart ayından 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alan banka, mayıs toplantısında da 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.??????? 


fed Fed faiz kararı Fed Başkanı Jerome Powell ABD
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler