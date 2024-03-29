Gözler çarşambaya çevrildi... Piyasaya göre enflasyon martta ne olacak?

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:08

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:16

Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Piyasa katılımcılarının beklentisi martta yıllık enflasyonda yükselişin devam etmesi yönünde.

Bloomberg HT tarafından gerçekleşen enflasyon anketinde mart ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 69 oldu. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 67,07 olurken, aylık enflasyon da yüzde 4,53 olarak kaydedilmişti.

Ankette mart ayı enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,7; en yüksek beklenti yüzde 4,4 oldu. Yıllık enflasyon tarafında ise en yüksek tahmin yüzde 70,5; en düşük ise yüzde 67,7 seviyesinde belirlendi.

Bu anket döneminde 2024 yılsonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 44 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 42,6 seviyesindeydi.

Ayrıca 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini de bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 75 oldu; önceki anket dönemindeki zirve tahmini yüzde 73,2 olarak belirlenmişti.

REUTERS ANKETİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) mart ayında gıda ve hizmetler fiyatlarındaki artışın katkısıyla aylık yüzde 3.5 artması, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 69.1 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Reuters'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde yüzde 43.75 seviyesinde bekleniyor.

Reuters anketinde martta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 68.20 ila yüzde 70.54 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 3 ila yüzde 4.42 aralığında şekilleniyor. Ankette yılsonu tahmin aralığı ise yüzde 40.1 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor.