TÜİK: Hizmet üretici enflasyonu şubatta yüzde 83,02 oldu

TÜİK verilerine göre, şubat ayında Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 83,02, aylık yüzde 2,94 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:15
TÜİK: Hizmet üretici enflasyonu şubatta yüzde 83,02 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat'a ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 83,02 arttı, aylık yüzde 2,94 arttı.

H-ÜFE 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,02 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 artış gösterdi.

İDARİ VE DESTEK HİZMETLERDE ARTIŞ YÜZDE 94,52

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,52 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,69 artış gerçekleşti.


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